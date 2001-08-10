Сахалинцы добыли пять медалей всероссийских соревнований по тяжелой атлетике
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островные тяжелоатлеты завоевали четыре золотых и одну бронзовую медали Всероссийских соревнований по тяжелой атлетике на призы мастера спорта СССР международного класса М.В. Шуваева в Барнауле. Сахалинскую область на турнире представляли воспитанники спортивной школы города Холмска, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Дамир Шейко среди юношей в возрастной группе 10-12 лет в весовой категории «до 33 кг» занял первое место. Также спортсмен стал сильнейшим в абсолютном первенстве по балльной системе Синклера.
Полина Павлович выиграла золотую медаль среди спортсменок 13-15 лет в весовой категории «до 59 кг». В абсолютном зачёте Полине вновь не было равных.
Бронзовую награду островному региону принёс Асадхон Назиров. Он выступал в весе «до 33 кг» среди тяжелоатлетов 10-12 лет.
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