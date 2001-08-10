Сахалинские пловцы готовятся к III этапу Кубка России по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск готовится принять третий этап Кубка России по плаванию. Он пройдет в областной спортшколе водных видов спорта 2 и 3 мая, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Я уже принимал участие в Кубке России и в этот раз, как и всегда, хочется показать свой лучший результат. Мы много работали для этого. Заявился на спринтерские дистанции. Больше всего рассчитываю на высокие показатели на стометровках, - рассказал воспитанник областной спортшколы водных видов спорта, мастер спорта России Владислав Яснев.

В состязаниях примут участие более 200 пловцов из 24 регионов страны, в их числе олимпийские призеры, чемпионы мира и Европы, чемпионы России – Михаил Вековищев, Павел Самусенко, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Кирилл Пригода, Иван Кожакин и другие. Спортсмены выступят во всех дисциплинах.

- На этих стартах островной регион представят трое опытных пловцов, победители и призеры множества дальневосточных и всероссийских соревнований. Да, им предстоит потягаться с особо титулованными спортсменами, но они не переживают на этот счет – сами могут удивить многих, такой опыт есть, - отметил тренер сахалинской сборной Артем Золоторев.

Посмотреть на захватывающую борьбу за медали приглашаются все желающие. Ежедневно начало состязаний в 10:00. Вход свободный.