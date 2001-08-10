Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2024
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На Сахалине стартовали первые матчи кёрлинга на колясках Зимних игр паралимпийцев

На Сахалине стартовали первые матчи кёрлинга на колясках Зимних игр паралимпийцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования по кёрлингу на колясках в рамках Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» стартовали в Южно-Сахалинске. Матчи проходят на базе учебно-тренировочного центра «Восток». Участие в состязаниях принимают 16 команд из Красноярского и Краснодарского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Московской, Тюменской и Сахалинской областей, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- На соревновательных площадках встретятся как опытные команды, так и достаточно молодые. Как раз к только-только образовавшимся коллективам можно отнести кёрлингистов из островного региона. Но есть уверенность, что даже новички смогут достойно бороться в каждой своей игре. Первые матчи уже показали, что легко не будет никому, - рассказал главный судья соревнований Александр Колесников.

Открыли соревновательную программу Игр три матча группы «А». За восемь эндов между собой победителей выявляли команды «Санкт-Петербург-1» и «Сборная Новосибирской области», «Самарская область» и «Гранитъ-2» (Челябинская область), «Красноярский край-1» и «Московская область-2». Каждый матч до последнего держал в напряжении как спортсменов, так и тренеров, а судьбу первых очков в турнирной таблице порой решали последние брошенные камни.

- Кёрлингом на коляске я занимаюсь два года, а мой напарник по команде уже пять лет. Со многими командами мы встречались на соревнованиях ранее. Конечно, как и любым другим спортсменам, нам хочется показать свой максимум и попасть в тройку сильнейших. На данный момент пятое место – самое высокое, которое мы занимали среди всех состязаний. Постараемся с первой игры добиваться положительных результатов, —сказала новосибирская кёрлингистка Анжелика Довганенко.

К слову, команда Анжелики смогла в первом же матче одержать победу над одними из фаворитов Игр - спортсменами коллектива «Санкт-Петербург-1». За семь эндов новосибирцы набрали 9 очков, их соперник только 5.

«Самарская область-1» со счётом 9:7 одолела «Гранитъ-2, а «Красноярский край-1» в последнем энде вырвали победу у «Московской области-2» (8:6).

Игры группового этапа пройдут до 25 марта, а 26 марта состоятся полуфинальные встречи, матч за 3-е место и финал.

В соревновательные дни матчи, проходящих в 15:00 и 18:00, организаторы покажут в прямом эфире на ютуб-канале «RussianCurlingTV».

Сегодня пройдёт трансляция двух встреч, где встретятся «Московская область-1» и «Санкт-Петербург-2» (15:00), «Санкт-Петербург-1» и «Сахалинская область» (18:00). Время указано сахалинское.

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