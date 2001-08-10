На Сахалине стартовали первые матчи кёрлинга на колясках Зимних игр паралимпийцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования по кёрлингу на колясках в рамках Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» стартовали в Южно-Сахалинске. Матчи проходят на базе учебно-тренировочного центра «Восток». Участие в состязаниях принимают 16 команд из Красноярского и Краснодарского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Московской, Тюменской и Сахалинской областей, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- На соревновательных площадках встретятся как опытные команды, так и достаточно молодые. Как раз к только-только образовавшимся коллективам можно отнести кёрлингистов из островного региона. Но есть уверенность, что даже новички смогут достойно бороться в каждой своей игре. Первые матчи уже показали, что легко не будет никому, - рассказал главный судья соревнований Александр Колесников.

Открыли соревновательную программу Игр три матча группы «А». За восемь эндов между собой победителей выявляли команды «Санкт-Петербург-1» и «Сборная Новосибирской области», «Самарская область» и «Гранитъ-2» (Челябинская область), «Красноярский край-1» и «Московская область-2». Каждый матч до последнего держал в напряжении как спортсменов, так и тренеров, а судьбу первых очков в турнирной таблице порой решали последние брошенные камни.

- Кёрлингом на коляске я занимаюсь два года, а мой напарник по команде уже пять лет. Со многими командами мы встречались на соревнованиях ранее. Конечно, как и любым другим спортсменам, нам хочется показать свой максимум и попасть в тройку сильнейших. На данный момент пятое место – самое высокое, которое мы занимали среди всех состязаний. Постараемся с первой игры добиваться положительных результатов, —сказала новосибирская кёрлингистка Анжелика Довганенко.

К слову, команда Анжелики смогла в первом же матче одержать победу над одними из фаворитов Игр - спортсменами коллектива «Санкт-Петербург-1». За семь эндов новосибирцы набрали 9 очков, их соперник только 5.

«Самарская область-1» со счётом 9:7 одолела «Гранитъ-2, а «Красноярский край-1» в последнем энде вырвали победу у «Московской области-2» (8:6).

Игры группового этапа пройдут до 25 марта, а 26 марта состоятся полуфинальные встречи, матч за 3-е место и финал.

В соревновательные дни матчи, проходящих в 15:00 и 18:00, организаторы покажут в прямом эфире на ютуб-канале «RussianCurlingTV».

Сегодня пройдёт трансляция двух встреч, где встретятся «Московская область-1» и «Санкт-Петербург-2» (15:00), «Санкт-Петербург-1» и «Сахалинская область» (18:00). Время указано сахалинское.