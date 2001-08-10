Сахалин впервые принимает первенство России по сноуборду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство России по сноуборду стартовало в Южно-Сахалинске. Местом проведения стартов стали трассы горнолыжного комплекса «Горный воздух» и горы Парковой. Участие в соревнованиях примут более 270 спортсменов из 23 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Впервые на территории островного региона мы проводим первенство страны по сноуборду. Мы зарекомендовали себя, как ответственные организаторы крупнейших соревнований международного и всероссийского уровней. Наши специалисты качественно подготовили все спортивные объекты для проведения первенства. Накануне это отметили спортсмены из Московской области, которые были приятно удивлены качеству подготовленных трасс. Сегодня первый день соревнований открывают девушки, поэтому пользуясь случаем, поздравляю всех участниц с наступающим Международным женским днём. И пожелаю всем участникам состязаний показать свои самые лучшие результаты, - отметил глава министерства спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.

Соревнования продлятся до 10 марта. Сноубордисты будут состязаться в параллельных слаломе и гигантском слаломе, сноуборд-кроссе, биг-эйре и слоупстайле.

- Мы очень рады, что соревнования пройдут по всем дисциплинам. Несомненно, это важнейшие старты для сноубордистов. По итогу будет сформирована юниорская сборная команда России. Поэтому ответственность у ребят и девчат колоссальная. Островной регион во всех видах представляют 23 спортсмена, - рассказала тренер сборной команды Сахалинской области Ольга Желтова.

В первый день соревновались девушки в параллельном гигантском слаломе. На старт вышли более 60 спортсменок.

Среди девушек 13-14 лет первое место завоевала Ульяна Сверкунова, второе место у Влады Дудко (обе представляют Красноярский край), третьей стала Татьяна Воробьёва из Челябинской области. У юниорок 15-19 лет сильнейшей стала Дарья Белова из Татарстана, серебряная награда у Марии Травиничевой из Алтайского края, бронза у Александры Сачковой из Красноярского края.

- Мы принимаем у себя в гостях множество спортсменов из разных уголков страны. Это важно для развития молодежи. Подрастающее поколение смотрит на эти масштабные мероприятия, видит спортсменов. Поэтому, с каждым годом все больше наших земляков встают на горные лыжи и сноуборд, и это радует. Президент страны в своём послании Федеральному собранию неоднократно акцентировал внимание на необходимости развития и доступности спорта в каждом населенном пункте страны. Считаю, что в нашей области это направление развивается на достойном уровне, - рассказал председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов.