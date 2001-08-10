Тихоокеанское
информационное агентство
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12:25, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка Дарина Салманова взяла золото международного турнира по киокушинкай каратэ

Сахалинка Дарина Салманова взяла золото международного турнира по киокушинкай каратэ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-сахалинская спортсменка Дарина Салманова стала победительницей международного турнира по киокушинкай каратэ Russian Open Cu рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Москве и собрали 2500 спортсменов из 18 стран.

Воспитанница тренера Никиты Шимко выступала в категории «девочки 8-9 лет, 40+ кг». Дарина провела два боя и одержала уверенную победу в обоих поединках.

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