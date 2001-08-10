На Сахалине состоялся второй этап "Золотой шайбы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На льду Учебно-тренировочного центра «Восток» прошли заключительные матчи II-го этапа Всероссийских соревнований на призы Клуба "Золотая Шайба" им А.В. Тарасова, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Всего в турнире участвовали более 10 команд из Южно-Сахалинска, Холмска, Углегорска, Охи, Смирныховского и Тымовского районов. Было представлено четыре возрастных группы: юноши 2006 - 2007 годов рождения, старшая группа (2008 – 2009), средняя (2010 – 2011 год) и младшая группа (2012 – 2013 год).
- Золотая шайба - это первый хоккейный турнир в Новом году. Дети, как всегда, довольны и счастливы. Хорошие условия для соревнований, отличный лёд, прекрасное питание, все спортсмены в восторге, - поделился главный судья Валерий Рада.
В финальный день ледовых баталий за лидерство боролись хоккеисты 2010 и 2011 годов рождения из команды областной столицы «Кристалл» и команды «Морские львы» из Холмска.
Ребята продемонстрировали интересную и скоростную игру. Страсти кипели как на арене, так и на трибунах. По итогам встречи со счетом 2:1 хоккеисты из Холмска заработали право представлять Сахалинскую область на всероссийском туре «Золотой шайбы», который состоится в Нижнем Новгороде. Серебряными призерами стали «Кристалл», бронза у команды «Центр» из Смирных.
У младшей группы золото у «Сахалинских акул» из Южно-Сахалинска, второе место у холмских «Морских львов».
Среди юношей чемпионами оказалась команда «Сахалин 2008» из областного центра, серебро завоевали «Морские львы», третье место у «Легиона» (Углегорск).
В старшей группе главный приз у южносахалинцев из «Сахалин 2009», второе место у «Морских львов», бронза у тымовского «Луча».
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