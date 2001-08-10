В Южно-Сахалинске проходит VI этап турнира по плаванию "Быстрый китёнок"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
VI этап Открытого Кубка областной спортивной школы водных видов спорта «Быстрый китёнок» стартовал в Южно-Сахалинске. Соревнования проходят в 50-метровом бассейне. Участие в них принимают более 250 пловцов из Южно-Сахалинска, Корсакова и Холмска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- В этом турнире соревнуются юные пловцы от 7 до 16 лет. Шестой этап Кубка является завершающим. По итогу будут определены лучшие спортсмены в абсолютном зачёте. В течение года на этапы Кубка к нам приезжают практически со всех районов Сахалинской области. Но в конце года у многих детских спортивных школ проходят внутренние турниры. Это не позволяет им отправлять пловцов на наш заключительный этап, - рассказал главный судья соревнований Артём Золоторёв.
По инициативе Владимира Путина в стране действует Концепция развития детско-юношеского спорта, которая вовлекает ребят в занятия с самых ранних лет. По словам президента путь в большой, олимпийский спорт начинается в детстве. И, чтобы они уверенно шли вперед, брали новые высоты, необходима поддержка, в том числе и прежде всего со стороны государства.
Соревнования проходят в течение двух дней в дисциплине вольный стиль. В первый, так называемый «день стаера», прошли заплывы среди мальчиков и девочек на дистанции 200 м и 400 м.
- Участвую в этом турнире уже четвертый год. Стараюсь верно оценивать свои силы, поэтому ставил перед собой задачу попасть в тройку призёров. К сожалению, не всё получилось, соперники были очень сильные, - поделился своими эмоциями участник соревнований Марсель Швалов.
По итогам заплывов пловцы показали следующие результаты.
На дистанции 200 метров среди девочек лучшими стали Диана Расулжанова, Анна Болховитина, Амина Алмаксудова, Валерия Колпакова. Среди мальчиков золотые награды завоевали Леонид Осипов, Михаил Чернявский, Никита Погудин и Савелий Сакун.
Среди девочек в дисциплине вольный стиль на дистанции 400 метров первые места заняли Стефани Уитфилд и Мария Садыкова. У мальчиков лучшими признаны Михаил Полосков, Роман Шургот и Вячеслав Золоторёв.
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