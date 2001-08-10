Сахалинцы завоевали 23 медали на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены успешно выступили на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по плаванию, роллер спорту и спортивной гимнастике, которая проходила в Пензе с 15 по 21 мая, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Островной регион представляли 12 воспитанников спортшкол по плаванию Южно-Сахалинска, летних видов спорта им. Э. М. Комнацкого, Холмска, Долинска и коррекционной школы "Надежда". Сахалинцы состязались в плавании и впервые в роллер спорте.

По результатам всех дней соревнований по плаванию золото команде принесли Максим Горшков (50 и 100 м брасс, СШ г. Холмск), Дмитрий Им (100 м вольным стилем, на спине, КШ "Надежда"), Марина Дмитриева (50 м на спине, СШ г. Холмск) и Роман Беспальченко (50 м на спине, СШ г. Долинск). Также Марина Дмитриева, Максим Горшков, Антон Шереметов (СШ г. Холмск) и Дмитрий Им стали победителями эстафеты 4х50.

Серебряными призерами в плавании стали Дарья Юн (50 и 100 м вольным стилем, СШ по плаванию г. Южно-Сахалинск), Роман Беспальченко (50 м вольным стилем) и Антон Шереметов (100 м на спине). Бронзу завоевали Полина Омельчук (25 м вольным стилем, СШ г. Долинск), Антон Шереметов (100 м комплексное плавание) и Марина Дмитриева (25 м баттерфляем).

В роллер спорте две серебряных медали принес команде Сергей Тишкин (777 и 1000 м, СШ ЛВС). Бронзу завоевали Елизавета Фалина (222 м, СШ г. Долинск), Анастасия Качурина (777 м, СШ ЛВС) и Никита Бурик (500 и 1000 м, СШ ЛВС).

Также сахалинцы завоевали три бронзовые медали в роллерной эстафете среди юношей и девушек. Призерами стали Никита Бурик, Сергей Тишкин, Елизавета Фалина и Анастасия Качурина. Также Елизавета Фалина стала третьей в дисциплине "Юнифайд".

Сахалинцы уже дважды за этот год привозят большое количество наград со спецолимпиады. В январе островная команда завевала 21 медаль Единых игр специальной олимпиады.