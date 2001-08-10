Тихоокеанское
информационное агентство
26 Мая 2023
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09:08, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы завоевали 23 медали на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады

Сахалинцы завоевали 23 медали на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены успешно выступили на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по плаванию, роллер спорту и спортивной гимнастике, которая проходила в Пензе с 15 по 21 мая, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Островной регион представляли 12 воспитанников спортшкол по плаванию Южно-Сахалинска, летних видов спорта им. Э. М. Комнацкого, Холмска, Долинска и коррекционной школы "Надежда". Сахалинцы состязались в плавании и впервые в роллер спорте.

По результатам всех дней соревнований по плаванию золото команде принесли Максим Горшков (50 и 100 м брасс, СШ г. Холмск), Дмитрий Им (100 м вольным стилем, на спине, КШ "Надежда"), Марина Дмитриева (50 м на спине, СШ г. Холмск) и Роман Беспальченко (50 м на спине, СШ г. Долинск). Также Марина Дмитриева, Максим Горшков, Антон Шереметов (СШ г. Холмск) и Дмитрий Им стали победителями эстафеты 4х50.

Серебряными призерами в плавании стали Дарья Юн (50 и 100 м вольным стилем, СШ по плаванию г. Южно-Сахалинск), Роман Беспальченко (50 м вольным стилем) и Антон Шереметов (100 м на спине). Бронзу завоевали Полина Омельчук (25 м вольным стилем, СШ г. Долинск), Антон Шереметов (100 м комплексное плавание) и Марина Дмитриева (25 м баттерфляем).

В роллер спорте две серебряных медали принес команде Сергей Тишкин (777 и 1000 м, СШ ЛВС). Бронзу завоевали Елизавета Фалина (222 м, СШ г. Долинск), Анастасия Качурина (777 м, СШ ЛВС) и Никита Бурик (500 и 1000 м, СШ ЛВС).

Также сахалинцы завоевали три бронзовые медали в роллерной эстафете среди юношей и девушек. Призерами стали Никита Бурик, Сергей Тишкин, Елизавета Фалина и Анастасия Качурина. Также Елизавета Фалина стала третьей в дисциплине "Юнифайд".

Сахалинцы уже дважды за этот год привозят большое количество наград со спецолимпиады. В январе островная команда завевала 21 медаль Единых игр специальной олимпиады.

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