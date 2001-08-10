Сахалинские хоккеисты завоевали еще одну победу на родном льду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Последнюю домашнюю серию матчей в рамках первенства Юниорской хоккейной лиги провел сахалинский "Кристалл". На льду в Южно-Сахалинске наши хоккеисты встретились с новокузнецким "Металлургом", рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

В начале первой встречи сахалинцы обеспечили себе преимущество, оформив три гола. Разница в счете увеличилась во втором отрезке матча – «Металлург» к этому времени ответил лишь одной шайбой. Решающий третий период не преподнес сюрпризов, и гол Егора Листвина поставил точку в этом противостоянии. Таким образом, «Кристалл» праздновал победу – 5:1.

«Металлург» сделал все возможное для своей реабилитации на следующий день. Команды показали довольно напряженную борьбу. Первый период завершился вничью (2:2), но дальше соперники взяли игру в свои руки. Отрыв в три гола, и гости почувствовали уверенность. «Кристалл» же держал оборону, не упуская при этом удачные моменты для бросков. Но наши оппоненты не оставили шансов на лидерство, в результате матч завершился с преимуществом «Металлурга» – 3:6

По результатам прошедшей серии «Кристалл» не изменил своего положения в турнирной таблице, и находится на третьей строчке.

Впереди «Кристалл» ждут гостевые серии матчей с «Амуром» в Хабаровске (25-26 марта) и «Сибирью» в Новосибирске (8-9 апреля). Предстоящие игры станут решающими в этом сезоне.