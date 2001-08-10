Сахалинские волейболистки заняли третье место на дальневосточных соревнованиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Хабаровске подведены итоги дальневосточного этапа первенства ОАО «РЖД» «Локоволей-2022». Участницами турнира были десять команд девушек 2006-2007 г.р., рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Состязания начались с предварительного этапа, на котором волейболисток разделили на две подгруппы.
Команда ГБУ «СШ по волейболу» (тренер Марина Захарова) заняла в подгруппе «А» второе место. Она опередила соперниц из Арсеньева, Петропавловска-Камчатского и Биробиджана, но пропустила вперед хабаровчанок.
Участниками полуфинала стали по две лучшие команды из каждой подгруппы. Островитянки на этой стадии проиграли лидеру подгруппы «Б» Владивостоку.
В финале Владивосток выиграл у Хабаровска и завоевал золотые награды. У Хабаровска – серебро.
Бронза в активе сахалинских волейболисток, которые в матче за третье место выиграли у Читы.
Отметим, что команда из Южно-Сахалинска впервые в истории стала призером дальневосточного этапа первенства ОАО «РЖД» «Локоволей».
- Лучшим связующим турнира признана Виктория Огнева из Южно-Сахалинска, - резюмировали организаторы.
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