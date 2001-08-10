На острове выберут «Автоледи Сахалина 2022»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 августа на территории аэродрома «Пушистый» в рамках форума «АрМИ-2022» пройдёт традиционное мероприятие «Автоледи Сахалина 2022», сообщили ТИА «Острова» организаторы.

Соревнование будет проводиться на автомобилях Hyundai Solaris. Наличие водительского удостоверения категории «В» является обязательным условием. Всем участницам предстоит соревноваться в дисциплине «скоростное маневрирование». Главное требование – пройти дистанцию без штрафных баллов за минимальное время.

«Задача конкурса – выявить автомобилисток, которые могут маневрировать в ограниченном пространстве, прекрасно чувствуют базу автомобиля, и делают это в короткий срок. Скорость в прохождении дистанции является бонусом, но никак не целью. Нажать на педаль газа до упора – не главное требование к "Автоледи", – прокомментировал глава оргкомитета, руководитель регионального отделения ДОСААФ РОССИИ Юсупов Валерий Григорьевич.

Для гостей мероприятия организаторы готовят интересные для сахалинских автолюбителей конкурсы.

Для подачи заявки - https://zayavka.dosaaf-sakh.ru/autolady/ Контактная информация: для спонсоров и партнеров – 8 914 092 0334 (Александр), для участниц – 8 924 005 6660 (Наталья).