В Сахалинской области заключены контракты на капремонт 271 дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе стартовал строительный сезон. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов уже заключил контракты на проведение работ в 271 доме, где отремонтируют в общей сложности 568 конструктивов, что составляет 80% от программы текущего года, рассказали ТИА "Острова" в региональном фонде капремонта.

Как сообщил руководитель Фонда капремонта Игорь Бондарев, в настоящее время в стадии заключения находятся контракты ещё по 6 объектам или 13 конструктивам. До 1 июня будут заключены все договоры на проведение ремонтных работ на объем 2024 года.

Подрядные организации уже приступили к подготовке площадок к проведению капремонта, закупают материалы.

- По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко Фонду капремонта увеличили размер поддержки из областного бюджета. На ближайшие два года перед нами стоят амбициозные планы. Объемы работ увеличены в 2 раза по сравнению с прошлым годом, - отметил Игорь Бондарев.

В Сахалинской области в 2024 году капитально отремонтируют 340 многоквартирных домов или 713 конструктивов. Строительство развернется во всех районах, наибольший объем работ запланирован в Южно-Сахалинске (110 объектов), Холмском районе (34) и Охинском (26).

Напомним, что выбор подрядной организации для проведения ремонтных работ проводится согласно Постановление №615 от 01.07.2016 г. «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме…»