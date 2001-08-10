Сахалинские легкоатлеты завоевали 35 медалей всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская сборная команда заработала 35 медалей Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике «Приморская весна». Состязания прошли во Владивостоке и собрали более 400 спортсменов, представляющих Камчатский, Хабаровский, Приморский края, Республику Саха (Якутия), Еврейскую автономную область, Амурскую и Сахалинскую области, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Островную сборную представляли легкоатлеты из Корсаковского, Макаровского, Холмского районов и Южно-Сахалинска. По итогам соревнований команда завоевала 13 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых медалей.

В возрастной категории «до 16 лет» золото взяли Михаил Кожаров (бег на 200 м и тройной прыжок), Егор Повлятенко (бег на 400 м), Ольга Рязанова (толкание ядра), Алиса Митрофанова (бег на 400 м), а также команда в составе Алисы Митрофановой, Ольги Рязановой, Кристина Лещиной и Валерии Черновой (эстафетный бег 4 по 400 м). Две серебряные награды завоевала Валерия Чернова (бег с барьерами на 100 и 400 м). Обладателями бронзовых медалей стали Егор Повлятенко (бег на 800 м), Кристине Лещина (тройной прыжок) и Анастасия Лесник (бег на 100 и 200 метров).

В возрастной группе «до 18 лет» первые места заняли Максим Игнатченко (бег на 400 м и бег на 400 м с барьерами), Вероника Косвинцева (бег на 400 м с барьерами), а также женская команда в составе Вероники Косвинцевой, Алёны Южаковой, Натальи Викуловой и Ольги Окуневой (эстафетный бег 4 по 400м) и мужская команда в составе Максима Игнатченко, Максима Насонова, Владислава Трегубова и Ильи Данилюка (эстафетный бег 4 по 400 м). Вторые места заняли Егор Звягинцев (бег на 400 м), Илья Данилюк (бег на 100 и 200 м), Владислав Трегубов (бег на 200 м), Татьяна Холявка (бег на 400 м с барьерами) и Никита Сафин (толкание ядра). Третьи места заняли Егор Звягинцев (бег на 800 м), Владислав Трегубов (бег на 100 м), Максим Насонов (бег на 400 м), Алёна Южакова (бег на 200 м), Ольга Окунева (бег на 800 м) и Татьяна Холявка (бег на 100 м с барьерами).

В возрастной категории «до 20 лет» золото в копилку сборной принесли Анатолий Высоцкий (бег на 2000 м с барьерами), а также команда в составе Святослава Сайко, Анатолия Высоцкого, Данилы Малышева и Никиты Ким (эстафетный бег 4 по 100 м). Серебряные медали завоевали Святослав Сайко (бег на 110 м с барьерами) и Никита Ким (бег на 100 и 200 м). Обладателями бронзовых наград стали Святослав Сайко (бег на 200 м), а также команда в составе Алёны Ким, Дарьи Савенко, Анны Струковой и Таисии Демьяновой (эстафетный бег 4 по 100 м).

В командном зачёте островная сборная расположилась на третьем месте. Вторыми стали хабаровские спортсмена. Первое место заняли легкоатлеты из Приморья.