Юных сахалинцев приглашают бесплатно заниматься боксом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В спортивной школе «Кристалл» в Южно-Сахалинске продолжается набор на отделение бокса. Здесь ждут мальчиков и девочек от 10 до 15 лет. Занятия проходят на бюджетной основе, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Запись на прохождение спортивной подготовки осуществляется онлайн по ссылке.

Для зачисления в группы будущим боксерам предстоит сдать контрольные нормативы по общей физической подготовке. Индивидуальный отбор состоится 18 мая в зале бокса СШ «Кристалл».

Занятия включают в себя эффективную силовую подготовку под руководством квалифицированных тренеров с большим опытом подготовки спортсменов: Самвела Абрамяна – мастера спорта СССР международного класса, Газидибира Газиявдибирова – мастера спорта России, Николая Слищука и Александра Якушева.

Справки по телефону: 8 (4242) 240-166.