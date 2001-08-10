Анивский суд заочно приговорил местного жителя к 12 годам за сбыт наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Анивский районный суд заочно вынес приговор по уголовному делу против местного жителя. Его признали виновным в двух эпизодах незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере, а также в приготовлении к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, суд установил: в апреле 2014 года в Аниве подсудимый за денежное вознаграждение сбыл двум знакомым синтетические наркотики.
Для дальнейшего сбыта запрещённых веществ он прибыл в Южно-Сахалинск, однако не смог довести умысел до конца – его задержали сотрудники правоохранительных органов.
После возбуждения уголовного дела подозреваемый скрылся от органов предварительного расследования, в связи с чем его объявили в международный розыск.
Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В отношении осуждённого заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Приговор не вступил в законную силу.
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