Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от индивидуального предпринимателя о том, что неизвестный похитил шины от грузовика с территории предприятия.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 41-летнего местного жителя.

Оказалось, что фигурант работал водителем у заявителя. Имея финансовые трудности, он решил похитить имущество, находившееся на служебной территории. В течение нескольких месяцев подозреваемый под видом погрузки и доставки товара вывозил шины с предприятия, складируя их в грузовую машину, а затем перепродавал неизвестным лицам.

Сумма ущерба составила 92 тысячи рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.