Житель Невельска украл у знакомого барсетку с 250 тысячами рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел ОМВД России «Невельский» завершил расследование уголовного дела против ранее судимого 45-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, следствие установило: 18 июля текущего года ему позвонил знакомый и пригласил отдохнуть в компании. Фигурант и потерпевший находились в сквере и употребляли спиртные напитки. Мужчина, пригласивший обвиняемого, похвастался, что у него с собой в барсетке крупная сумма, но сколько именно, не уточнял.
Когда компания стала расходиться, злоумышленник воспользовался моментом, пока никто не видел его действий, взял чужую барсетку и ушёл. В дальнейшем он выбросил её, переложив содержимое себе в куртку: мобильный телефон, ключи, банковские карты и 250 тысяч рублей.
Через некоторое время фигурант, понимая, что имущество краденое, испытал стыд перед знакомым и собирался всё вернуть. Однако к этому моменту к нему уже пришли сотрудники полиции и попросили проехать в отдел – мужчина сразу понял, по какому поводу его вызвали. Похищенное он вернул добровольно, в содеянном признался и вину признал в полном объёме.
Общая сумма похищенного составила 343 тысячи рублей.
Действия обвиняемого квалифицировали по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ – кража в крупном размере. Уголовное дело направят и рассмотрят в суде по существу.
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