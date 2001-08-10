Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от индивидуального предпринимателя по розничной торговле пищевыми продуктами о том, что неизвестный похитил денежные средства из кассового аппарата его магазина.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастного к краже гражданина. Им оказался 23-летний ранее судимый местный житель.

Выяснилось, что фигурант прогуливался по улицам областного центра, когда обратил внимание на продуктовый магазин. Он решил проверить служебную дверь с запасного входа – ранее видел, как туда загружали коробки с товаром. Дверь оказалась не заперта, и фигурант беспрепятственно проник в служебное помещение.

Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, персонала и клиентов поблизости нет, гражданин прошёл в торговое помещение, где увидел незапертый кассовый аппарат. Он похитил наличные и покинул место преступления тем же путём.

Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.