Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При несении службы сотрудники Госавтоинспекции получили сигнал о ДТП в районе 3-го километра автодороги «Корсаков – Новиково». 35-летний водитель «Тойоты Карины» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой Лэнд Круйзер».

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, прибывшие на место инспекторы заподозрили, что виновник аварии может находиться в состоянии опьянения – на это указывали внешние признаки и поведение, не соответствующее обстановке. Водителю предложили пройти освидетельствование. Результаты алкотестера показали 0,997 мг/л.

Дальнейшая проверка показала, что фигурант в июне 2025 года был привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ – ему назначили штраф 45 тысяч рублей.

Отдел дознания возбудил в отношении гражданина уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.