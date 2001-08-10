В Корсакове задержали нетрезвого водителя, совершившего ДТП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
При несении службы сотрудники Госавтоинспекции получили сигнал о ДТП в районе 3-го километра автодороги «Корсаков – Новиково». 35-летний водитель «Тойоты Карины» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой Лэнд Круйзер».
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, прибывшие на место инспекторы заподозрили, что виновник аварии может находиться в состоянии опьянения – на это указывали внешние признаки и поведение, не соответствующее обстановке. Водителю предложили пройти освидетельствование. Результаты алкотестера показали 0,997 мг/л.
Дальнейшая проверка показала, что фигурант в июне 2025 года был привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ – ему назначили штраф 45 тысяч рублей.
Отдел дознания возбудил в отношении гражданина уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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