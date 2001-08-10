Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе продолжаются плановые мероприятия по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Управления Росгвардии по Сахалинской области, за прошедшую неделю сотрудники лицензионно-разрешительной работы регионального управления в ходе проверок выявили ряд нарушений у владельцев гражданского оружия.

В Поронайске к административной ответственности за нарушение сроков перерегистрации оружия привлекли двух граждан. У них изъяли два охотничьих ружья. В связи с окончанием действия обязательного медосвидетельствования у сахалинцев изъяли пять единиц огнестрельного оружия. У владельцев оружия в Южно-Сахалинске, подозреваемых в совершении умышленных преступлений, изъяли четыре охотничьих ружья и 466 патронов.

Всего за отчётный период росгвардейцы изъяли и поместили на временное хранение 12 единиц оружия и 466 патронов. Ещё пять охотничьих ружей сахалинцы добровольно сдали в подразделения ведомства.

Управление Росгвардии по Сахалинской области информирует заинтересованных лиц о возможности дистанционно получить справку о наличии или отсутствии зарегистрированного оружия. На официальном сайте Управления размещён сервис «Запросить справку о наличии оружия», который позволяет перейти в ГИС ФПКО Росгвардии и оформить соответствующий запрос в электронном виде.