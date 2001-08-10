Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке следователи завершили расследование дела в отношении женщины, обвиняемой в жестоком обращении с малолетней дочерью, сообщает ТК «41 Регион».

По версии следствия, с ноября 2024 года по август 2026-го мать систематически не исполняла родительские обязанности: не обеспечивала ребёнку должный уход, оставляла без присмотра во время прогулок и игр, а при появлении телесных повреждений не обращалась за медицинской помощью.

В августе 2026 года девочку госпитализировали с многочисленными травмами, в том числе переломом левой плечевой кости. После этого ребёнка отобрали у матери и передали под предварительную опеку близкого родственника. Позже суд ограничил женщину в родительских правах.

Елизовчанка признала свою вину. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с ребенком.

Уголовное дело с собранными доказательствами направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.