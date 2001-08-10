В микрорайоне "Уюн" установят около десяти опор освещения на пешеходной дорожке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске осветят пешеходный маршрут, соединяющий микрорайон с остановкой общественного транспорта. Это обеспечит безопасность жителей, возвращающихся домой в тёмное время суток.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, вопрос об освещении пешеходной дорожки прозвучал в ходе прямой линии губернатора Валерия Лимаренко. В прошлом году администрация города совместно с жителями решила привести в порядок участок, который соединяет микрорайон и автобусную остановку: здесь уложили бетонные плиты и установили заградительные блоки.
Однако вопрос освещения долго не удавалось решить, поскольку земля находится в федеральной собственности. По поручению мэра Сергея Надсадина сейчас ведётся работа с владельцем участка, решаются технические вопросы. Департаменту городского хозяйства поручена разработка проектно-сметной документации.
В объём работ входит подсветка остановки и установка порядка десяти опор со светильниками. Таким образом, будет освещено около 200 метров пешеходной дорожки. На данный момент проектирование практически завершено, а заявка на приобретение материалов уже размещена. Заниматься установкой будет АО "Электросервис". Срок окончания работ - до конца января, но рассчитываем, что справимся раньше, - подчеркнул заместитель директора департамента городского хозяйства Игорь Попов.
Наши дети, которые учатся во вторую смену, возвращаются домой в тёмное время суток, между семью и восемью часами вечера. Теперь, когда путь будет освещён, им станет не только гораздо безопаснее, но и просто удобнее добираться до дома, - поделилась жительница микрорайона Анастасия Белебезова.
Однозначно, это необходимо: вечером много людей гуляет. Установка освещения сделает прогулки комфортнее для всех жителей, - рассказала жительница микрорайона Кристина Басова.
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