Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бывший глава Елизова Артём Гаглошвили по решению суда вернёт более 1,5 миллиона рублей. Крупную сумму экс-градоначальник получил в качестве дополнительной материальной помощи, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на прокуратуру Камчатского края.

Депутат собрания депутатов Леонид Богратеон, исполнявший обязанности главы города, незаконно распорядился о выплате своему непосредственному руководителю Артёму Гаглошвили премий и дополнительной материальной помощи на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

Основанием принятия решения явилась «трудная жизненная ситуация», в которой оказался Гаглошвили, связанная с его нахождением под домашним арестом в связи с уголовным преследованием, а также наличием заболевания, якобы требующем затрат на лечение.

Прокурор счёл эти выплаты незаконными и для возмещения ущерба бюджету обратился в суд. Елизовский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал с Гаглошвили также проценты за пользование чужими деньгами. Решение в законную силу не вступило.

Ранее за превышение должностных полномочий Богратеона приговорили к 6 годам лишения свободы с запретом занимать определённые должности в течение 2 лет.

Артёма Гаглошвили сейчас привлекают к уголовной ответственности за получение взятки в виде земли стоимостью более 14 миллионов рублей и хищение бюджетных средств. Его личные активы, а также участки, являющиеся предметом взятки, арестовало следствие.