На Камчатке с бывшего главы Елизова Артёма Гаглошвили взыскали более 1,5 миллиона рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Бывший глава Елизова Артём Гаглошвили по решению суда вернёт более 1,5 миллиона рублей. Крупную сумму экс-градоначальник получил в качестве дополнительной материальной помощи, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на прокуратуру Камчатского края.
Депутат собрания депутатов Леонид Богратеон, исполнявший обязанности главы города, незаконно распорядился о выплате своему непосредственному руководителю Артёму Гаглошвили премий и дополнительной материальной помощи на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.
Основанием принятия решения явилась «трудная жизненная ситуация», в которой оказался Гаглошвили, связанная с его нахождением под домашним арестом в связи с уголовным преследованием, а также наличием заболевания, якобы требующем затрат на лечение.
Прокурор счёл эти выплаты незаконными и для возмещения ущерба бюджету обратился в суд. Елизовский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал с Гаглошвили также проценты за пользование чужими деньгами. Решение в законную силу не вступило.
Ранее за превышение должностных полномочий Богратеона приговорили к 6 годам лишения свободы с запретом занимать определённые должности в течение 2 лет.
Артёма Гаглошвили сейчас привлекают к уголовной ответственности за получение взятки в виде земли стоимостью более 14 миллионов рублей и хищение бюджетных средств. Его личные активы, а также участки, являющиеся предметом взятки, арестовало следствие.
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