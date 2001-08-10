Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Иск о возмещении убытков после столкновения двух морских судов во Втором Курильском проливе рассмотрели в Арбитражном суде Сахалинской области. Поводом к разбирательству послужил тот факт, что компания отказалась добровольно компенсировать более 500 тысяч рублей, потраченные на ремонт, пишет astv.ru.

В суде уточнили, что с иском к ООО "Холодное море" обратилось ООО "Гранис": 19 февраля этого года при швартовке судно "Мастер", принадлежащее ответчику, "совершило навал" на находившееся на якоре судно "Мыс Коммунаров".

В результате столкновения повредились правый борт, фальшборт, планширь и элементы гидравлической системы судна. Факт происшествия зафиксировали актом капитаном судов.

ООО "Холодное море" направило гарантийное письмо, в котором обязалось все компенсировать после оценки ущерба. Стоимость восстановительного ремонта составила 551 555 рублей 55 копеек.

"Истец оплатил ремонтные работы, однако ответчик обязательство по возмещению расходов добровольно не исполнил. Возражая против иска, ответчик указывал на отсутствие официального расследования аварийного случая и заключения уполномоченного органа, которым была бы установлена вина его судна. По мнению ответчика, представленных истцом доказательств было", - пояснили в суде.

Однако факт столкновения и получение повреждений подтвержден: капитан судна "Мастер" подписал акт о происшествии без замечаний, а в гарантийном письме ответчик добровольно обязался возместить причиненные убытки. Более того, размер ущерба указан в документах о стоимости и оплате ремонтных работ.

"Суд также отметил, что законодательство не предусматривает возможность установления вины при столкновении судов исключительно на основании заключения, составленного по результатам специального расследования аварийного случая", - подчеркнули в суде.

Иск удовлетворили в полном объеме. Общая сумма взыскания составила 584 133 рубля 55 копеек.