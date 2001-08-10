Работник турфирмы на Камчатке несколько лет не получал зарплату за свою работу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Петропавловске генерального директора туристической фирмы подозревают в невыплате зарплаты сотруднику – коммерческому директору. Он не получал деньги за свой труд с июля 2021 по март 2025 года, сообщает ИА «24», ссылаясь на СУ СКР по Камчатскому краю.
За это время образовалась задолженность на сумму более 900 тысяч рублей. Для установления факта трудовых отношений и права на получение невыплаченной зарплаты мужчине пришлось обратиться в суд.
Тем временем следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ. Сейчас по делу идут следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:03 Сегодня Сахалинские полицейские задержали жителя Астрахани, который обманывал сахалинцев
09:56 Сегодня На трассе Южно-Сахалинск – Холмск универсал столкнулся с грузовиком
09:46 Сегодня Жители небольших городов и поселков стали чаще получать финуслуги на почте
09:48 Сегодня Почти 4000 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина
16:21 20 Ноября В Генпрокуратуре утвердили обвинение против адвоката и её сообщника, похитивших квартиру инвалида на Сахалине
11:41 20 Ноября Сахалинец взял пилу у соседа напилить дров и продал ее
14:39 20 Ноября Сахалинцев приглашают на творческий вечер певицы и композитора Анастасии Павловой
09:14 20 Ноября За неделю росгвардейцы Сахалина изъяли 18 единиц оружия
11:06 30 Октября За 29 октября на Сахалине зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими
09:52 26 Октября На Сахалине автоинспекторы за выходные задержали 27 пьяных водителей и 38 – без прав
08:03 5 Ноября Полиция Южно-Сахалинска выяснила куда ушли похищенные у дольщиков деньги
14:36 12 Ноября На Сахалине в 2026 году обустроили 30 автобусных остановок
Выбор редакции
- 10:53 Вчера В детском саду Южно-Сахалинска из коробок и крышек построили игрушечный город
- 15:10 23 Ноября В Южно-Сахалинске прошли благотворительные массовые катания на льду
- 14:39 20 Ноября Сахалинцев приглашают на творческий вечер певицы и композитора Анастасии Павловой
- 09:51 19 Ноября Подведены итоги литературного конкурса "Сахалин – 2027"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Сейчас, через 6 лет после COVID, как вы думаете: сильно ли он повлиял на вашу жизнь?