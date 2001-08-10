Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске генерального директора туристической фирмы подозревают в невыплате зарплаты сотруднику – коммерческому директору. Он не получал деньги за свой труд с июля 2021 по март 2025 года, сообщает ИА «24», ссылаясь на СУ СКР по Камчатскому краю.

За это время образовалась задолженность на сумму более 900 тысяч рублей. Для установления факта трудовых отношений и права на получение невыплаченной зарплаты мужчине пришлось обратиться в суд.

Тем временем следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ. Сейчас по делу идут следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.