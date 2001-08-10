Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственные органы СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту падения с балкона 4-летней девочки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

По версии следствия, 15 ноября малолетняя девочка, оставленная без присмотра взрослых, находясь в квартире жилого дома по улице Олега Кошевого во Владивостоке, самостоятельно открыла балкон, забралась на стоящие рядом предметы и выпала с высоты третьего этажа. В результате падения ребёнок получил тяжкие телесные повреждения. Сейчас пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

Установлено, что мать ребёнка в момент происшествия покинула жилище, оставив малолетнюю дочь одну без присмотра. Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следственное управление в очередной раз обращает внимание граждан на недопустимость оставления малолетних детей без присмотра. Во избежание трагических последствий родителям и законным представителям необходимо строго соблюдать правила безопасности: не оставлять детей одних в помещениях с открытыми окнами, оборудовать окна специальными фиксаторами (блокираторами) и не допускать размещения предметов мебели в непосредственной близости от оконных проёмов, позволяющих ребёнку беспрепятственно забраться на подоконник.