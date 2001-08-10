В Южно-Сахалинске возбудили дело против предпринимателя задолжавшего работнику более 74 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против индивидуального предпринимателя. Его подозревают по части 2 статьи 145.1 УК РФ – невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, по данным следствия, предприниматель принял на должность кассира местную жительницу в одну из торговых точек города. Потерпевшая добросовестно исполняла обязанности, однако в апреле 2026 года подозреваемый умышленно перестал выплачивать ей зарплату.

Общая сумма задолженности по оплате труда составила свыше 74 тысяч рублей. Анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, что в указанный период в распоряжении предпринимателя имелись денежные средства, которые расходовались на иные цели, не связанные с выплатой зарплаты работнику.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Следствие принимает меры для полного погашения задолженности перед работником.