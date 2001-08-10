В Южно-Сахалинске возбудили дело против предпринимателя задолжавшего работнику более 74 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против индивидуального предпринимателя. Его подозревают по части 2 статьи 145.1 УК РФ – невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности.
Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, по данным следствия, предприниматель принял на должность кассира местную жительницу в одну из торговых точек города. Потерпевшая добросовестно исполняла обязанности, однако в апреле 2026 года подозреваемый умышленно перестал выплачивать ей зарплату.
Общая сумма задолженности по оплате труда составила свыше 74 тысяч рублей. Анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, что в указанный период в распоряжении предпринимателя имелись денежные средства, которые расходовались на иные цели, не связанные с выплатой зарплаты работнику.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Следствие принимает меры для полного погашения задолженности перед работником.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:59 Сегодня Выбрасывание пакетиков с наркотиками из машины не помогло сахалинцу избежать ответственности
09:02 Сегодня После вмешательства прокуратуры сахалинце предоставили жильё взамен аварийного
09:57 Сегодня У жителей Южно-Сахалинска за неделю изъяли девять ружей и травматический пистолет
10:37 Сегодня На отремонтированном участке Корсаковской трассы сделают пункт весогабаритного контроля
10:05 30 Октября В Сахалинской области обсудили точки роста креативных индустрий
17:22 30 Октября На участке улицы Буюклы в Южно-Сахалинске с 1 ноября ограничат движение транспорта
14:29 30 Октября В центре "Радуга" Южно-Сахалинска презентовали обновлённый проект "Добрые дети - дому венец"
09:55 30 Октября Землетрясение магнитудой 4,5 произошло восточнее Малокурильского
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
09:07 9 Октября Житель Поронайска затащил чужого ребёнка в квартиру и запер дверь
11:21 9 Октября Жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам 14 500 рублей после взлома аккаунта знакомой
Выбор редакции
- 10:37 Сегодня На отремонтированном участке Корсаковской трассы сделают пункт весогабаритного контроля
- 09:24 Вчера Детский сад "Семицветик" в Южно-Сахалинске сдал 138 килограммов макулатуры
- 16:45 3 Ноября Новыми обитателями Сахалинского зоопарка стали лисы из Египта
- 11:34 3 Ноября Сахалинцы завоевали три медали на соревнованиях по бильярду в Хабаровске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?