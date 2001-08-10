Тихоокеанское
информационное агентство
15 Октября 2026
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14:09, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Корсакова получила срок за сбыт наркотиков через интернет

Жительница Корсакова получила срок за сбыт наркотиков через интернет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковский городской суд признал 27‑летнюю местную жительницу виновной в серии наркопреступлений. Женщина организовала сбыт запрещённых веществ с использованием интернета, а также предприняла попытку реализовать крупную партию наркотиков – эти действия суд квалифицировал по нескольким частям статьи 228.1 УК РФ, подтвердив серьёзность противоправной деятельности.

Как рассказали ТИА «Острова» в правоохранительных органах, в январе 2026 года женщина приобрела наркотическое средство через сеть «Интернет», забрала его из тайника в пригороде Корсакова, расфасовала и начала продавать жителям Сахалинской области. Оперативные сотрудники ОМВД России «Корсаковский» пресекли незаконную деятельность: по месту жительства осуждённой они изъяли 20 полимерных пакетов с расфасованным наркотиком.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил женщине наказание — 8 лет 4 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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