Жительница Корсакова получила срок за сбыт наркотиков через интернет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковский городской суд признал 27‑летнюю местную жительницу виновной в серии наркопреступлений. Женщина организовала сбыт запрещённых веществ с использованием интернета, а также предприняла попытку реализовать крупную партию наркотиков – эти действия суд квалифицировал по нескольким частям статьи 228.1 УК РФ, подтвердив серьёзность противоправной деятельности.

Как рассказали ТИА «Острова» в правоохранительных органах, в январе 2026 года женщина приобрела наркотическое средство через сеть «Интернет», забрала его из тайника в пригороде Корсакова, расфасовала и начала продавать жителям Сахалинской области. Оперативные сотрудники ОМВД России «Корсаковский» пресекли незаконную деятельность: по месту жительства осуждённой они изъяли 20 полимерных пакетов с расфасованным наркотиком.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил женщине наказание — 8 лет 4 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.