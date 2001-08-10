Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Шахтёрске сотрудники Госавтоинспекции пресекли незаконное хранение наркотических веществ. Инспекторы ДПС ОМВД России «Углегорский» остановили автомобиль на улице Мира – поведение 47‑летнего водителя показалось полицейским подозрительным, и это стало основанием для досмотра транспортного средства.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в ходе проверки инспекторы обнаружили в машине полимерный пакет: внутри находилась металлическая тарелка с веществом растительного происхождения, имевшим характерный запах, схожий с коноплёй. На место оперативно прибыла следственно‑оперативная группа. Сам мужчина пояснил, что в сентябре 2026 года нашёл в траве у плотины в пгт Шахтёрск дикорастущий куст конопли, срезал его, высушил дома и хранил для личного употребления, не планируя сбывать.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество – наркотическая смесь общей массой 6,9 грамма. По данному факту отдел дознания ОМВД России «Углегорский» возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. В отношении водителя избрали меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время расследование продолжается.