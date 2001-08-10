Более 3600 нарушений за сутки зафиксировали камеры на дорогах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 12 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно ДТП с пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 106 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления семерых водителей в состоянии опьянения, а также 10 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли трёх водителей незарегистрированных машин, двоих – с тонировкой, одного – за нарушение требований знаков и правил стоянки, троих – за выезд на встречную полосу, двоих – за технические неисправности (глушитель). Оформили пять материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, пять автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 3633 нарушения ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.