Более 3600 нарушений за сутки зафиксировали камеры на дорогах Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки, 12 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно ДТП с пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 106 нарушений ПДД.
Инспекторы задержали и отстранили от управления семерых водителей в состоянии опьянения, а также 10 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.
К административной ответственности привлекли трёх водителей незарегистрированных машин, двоих – с тонировкой, одного – за нарушение требований знаков и правил стоянки, троих – за выезд на встречную полосу, двоих – за технические неисправности (глушитель). Оформили пять материалов на должников по штрафам.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, пять автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 3633 нарушения ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
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