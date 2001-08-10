Тихоокеанское
информационное агентство
13 Октября 2026
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09:37, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Более 3600 нарушений за сутки зафиксировали камеры на дорогах Сахалина

Более 3600 нарушений за сутки зафиксировали камеры на дорогах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 12 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно ДТП с пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 106 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления семерых водителей в состоянии опьянения, а также 10 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли трёх водителей незарегистрированных машин, двоих – с тонировкой, одного – за нарушение требований знаков и правил стоянки, троих – за выезд на встречную полосу, двоих – за технические неисправности (глушитель). Оформили пять материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, пять автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 3633 нарушения ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

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