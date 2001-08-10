Житель Охи перевёл мошенникам 170 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Двое сахалинцев стали жертвами мошенников. 10 октября в ОМВД России «Охинский» обратился 27-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что накануне, 9 октября, стал жертвой обмана. Всё началось со звонка: неизвестный связался с заявителем под предлогом якобы установки домофона. В ходе беседы злоумышленник вошёл в доверие и убедил охинца продиктовать код подтверждения из СМС.
Получив доступ к данным, аферист перешёл к следующей стадии схемы. Под предлогом мнимой угрозы и необходимости «сохранности сбережений» заявитель через личный кабинет онлайн-банка при помощи QR-кода перевёл на указанные счета 170 600 рублей. Поняв, что его обманули, гражданин обратился в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в ОМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 39-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что с 21 по 22 сентября пытался приобрести квадрокоптер по объявлению на специализированном сайте. Найдя подходящий товар, он связался с «продавцом». В ходе переписки злоумышленники убедили заявителя перевести предоплату. Доверяя интернет-продавцу, гражданин перечислил 54 000 рублей по продиктованному номеру банковской карты. После перевода средств «продавец» перестал выходить на связь, товар заявитель до сих пор не получил, деньги ему никто не вернул. По части 2 статьи 159 УК РФ возбудили уголовное дело.
Полиция напоминает правила безопасности. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомлений, кем бы ни представлялся собеседник – сотрудники коммунальных служб, банков или спецслужб. Настоящие специалисты никогда не запрашивают эти данные и не требуют переводить деньги на «безопасные счета» или по QR-кодам. Будьте предельно осторожны при покупках на сайтах объявлений: избегайте полной или частичной предоплаты у непроверенных продавцов. По возможности пользуйтесь услугами безопасной сделки или оплачивайте товар при получении.
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