Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу денег с банковской карты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полиция раскрыла кражу денежных средств с банковской карты. Подозреваемым стал 26-летний местный житель.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России "Южно-Сахалинск", в дежурную часть поступило заявление от 51-летней местной жительницы о хищении денег с её банковской карты.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель областного центра.

Установлено, что фигурант находился в гостях у своей знакомой, где они совместно распивали спиртные напитки. Далее потерпевшая попросила злоумышленника установить на её телефон мобильное приложение банка, что он и сделал. Через некоторое время заявительница ушла в другую комнату, оставив свой телефон на столе. Злоумышленник, воспользовавшись случаем, взял мобильное устройство потерпевшей, открыл мобильное приложение банка, которое ранее установил, после чего совершил перевод денежных средств в сумме 18 500 рублей себе на банковский счёт. Через некоторое время подозреваемый поспешил покинуть квартиру. В дальнейшем все денежные средства фигурант потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, совершённая с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.