Тихоокеанское
информационное агентство
30 Сентября 2026
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16:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Южно-Сахалинска украла телефон с витрины магазина

Жительница Южно-Сахалинска украла телефон с витрины магазина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» обратился представитель торгового центра – неизвестное лицо похитило имущество стоимостью 18 500 рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 38-летняя ранее судимая жительница областного центра.

Выяснилось, что 9 августа 2026 года женщина находилась в торговом зале магазина электронной техники и заметила на витрине мобильный телефон. Она решила его похитить, убедилась, что сотрудники и посетители за ней не наблюдают, взяла гаджет с витрины, положила в свою сумку и покинула магазин.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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