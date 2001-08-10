Полицейские Анивы установили серийного вора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России «Анивский» поступило заявление от 41-летнего сахалинца о том, что неизвестное лицо проникло в частный дом и похитило имущество на общую сумму 113 300 рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый, им оказался ранее судимый 50-летний местный житель.

Выяснилось, что в период времени с 3 по 11 сентября текущего года подозреваемый проник на территорию частного домовладения в поисках ценного имущества. Гражданин разбил окно и проник внутрь строящегося дома, откуда похитил электроинструмент и различные вещи, после чего скрылся с места совершения преступления, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.

Также была установлена причастность фигуранта к другой краже. Так, в период времени с 23 по 24 июля, находясь в селе Новотроицкое, подозреваемый похитил из автомобиля «КАМАЗ» аккумулятор и силовые провода. Сумма ущерба составил 25 500 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 158 УК.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.