Группа, похищавшая выплаты у участников СВО, осуждена в Приморье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморье завершился суд над группой мошенников, которые наживались на участниках специальной военной операции. Трое местных жителей разработали циничную схему, чтобы присвоить себе выплаты, положенные контрактникам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

Преступная группа действовала в течение года. Организатор схемы находил людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и убеждал их подписать контракт с Минобороны. При этом злоумышленники вводили своих «подопечных» в заблуждение, преследуя лишь одну цель — получить доступ к их банковским счетам. Для этого они оформляли нотариальные доверенности, а как только бойцы отправлялись на фронт, сообщники начинали опустошать их счета.

Всего от действий преступников пострадали пять человек. Общий ущерб составил 8,6 миллиона рублей.

Деятельность группы была пресечена сотрудниками регионального УФСБ. Суд признал фигурантов виновными в серии мошенничеств и покушений на них. Приговор оказался суровым:

- организатор получил 9 лет колонии общего режима и штраф в 400 тысяч рублей;

- его сообщник приговорен к 6,5 годам строгого режима со штрафом 250 тысяч рублей — его арестовали прямо в зале суда;

- женщине-соучастнице назначили 8 лет лишения свободы и штраф 400 тысяч рублей. Однако из-за наличия маленького ребенка исполнение наказания для нее отсрочили до тех пор, пока малышу не исполнится 14 лет.