Подросток тяжело ранил своего сверстника на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи проверяют информацию о хулиганских действиях несовершеннолетнего в городе Елизово на Камчатке. Предварительно подросток ранил другого ребёнка, ему потребовалась срочная помощь медиков, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на СУ СК России по Камчатскому краю.

В социальных сетях появилась информация, в которой жители Елизово сообщают о противоправных действиях несовершеннолетнего в отношении других детей. Из публикации следует, что в августе 2026 года в подъезде дома подросток применил насилие к ребёнку, в результате чего пострадавшему потребовалась экстренная медицинская помощь.

Елизовские следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Они проверят обстоятельства, изложенные в публикации.