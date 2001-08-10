Подросток тяжело ранил своего сверстника на Камчатке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователи проверяют информацию о хулиганских действиях несовершеннолетнего в городе Елизово на Камчатке. Предварительно подросток ранил другого ребёнка, ему потребовалась срочная помощь медиков, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на СУ СК России по Камчатскому краю.
В социальных сетях появилась информация, в которой жители Елизово сообщают о противоправных действиях несовершеннолетнего в отношении других детей. Из публикации следует, что в августе 2026 года в подъезде дома подросток применил насилие к ребёнку, в результате чего пострадавшему потребовалась экстренная медицинская помощь.
Елизовские следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Они проверят обстоятельства, изложенные в публикации.
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