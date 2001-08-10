Тихоокеанское
информационное агентство
30 Сентября 2026
Сейчас 22:47
84,43|96,06
В Южно-Сахалинске временно ограничат проезд на перекрестке улиц Поповича и Амурской
12:06, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Подросток тяжело ранил своего сверстника на Камчатке

Подросток тяжело ранил своего сверстника на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи проверяют информацию о хулиганских действиях несовершеннолетнего в городе Елизово на Камчатке. Предварительно подросток ранил другого ребёнка, ему потребовалась срочная помощь медиков, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на СУ СК России по Камчатскому краю.

В социальных сетях появилась информация, в которой жители Елизово сообщают о противоправных действиях несовершеннолетнего в отношении других детей. Из публикации следует, что в августе 2026 года в подъезде дома подросток применил насилие к ребёнку, в результате чего пострадавшему потребовалась экстренная медицинская помощь.

Елизовские следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Они проверят обстоятельства, изложенные в публикации.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?