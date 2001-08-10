Сахалинская таможня возбудила дело о контрабанде морского ежа на 20 млн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дальневосточная оперативная таможня совместно с УФСБ России по Приморскому краю пресекла преступную схему незаконных поставок сахалинских биоресурсов. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий возбуждено уголовное дело.
Оперативники установили, что сахалинское ООО в октябре–декабре 2024 года поставило из Южно-Курильска в рамках контракта японской компании более 69 тонн морского серого живого ежа. Во Владивостокский центр электронного декларирования экспортёр подал 11 таможенных деклараций на товары общей стоимостью 13,9 млн рублей. Для подтверждения цены компания предоставила инвойсы.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий таможенники выяснили, что фактически компания экспортировала биоресурсы в Японию по цене значительно выше заявленной, представив недостоверные документы и сведения, чтобы сэкономить на таможенных платежах. По заключению эксперта, стоимость товара на рынке России превышает 20 млн рублей.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни, в отношении директора компании возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере. Предварительное расследование завершено, после утверждения обвинительного акта Сахалинским транспортным прокурором дело направили в суд. Директору грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 5 лет.
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