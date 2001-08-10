В Южно-Сахалинске на улице Карьерной и у Аптеки №107 ограничат движение до конца сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская коммунальная компания сообщает о двух перекрытиях в Южно-Сахалинске. Они связаны с перекладкой сетей теплоснабжения для бесперебойного запуска нового отопительного сезона.

До вечера 24 сентября перекрыт проезд по улице Карьерной в районе домов №27 и №29.

В ближайшее время закроют для движения участок внутриквартального проезда между Аптекой №107 и магазинами на улице Емельянова, 31/1. Объезд возможен вдоль дома по улице Емельянова, 33. Перекрытие будет действовать с 12:00 сегодняшнего дня до 17:00 30 сентября.

Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, на обоих участках ведутся работы по замене теплосетей. Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать маршрут.