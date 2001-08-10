Сахалинец пошел за продуктами с картой знакомого и украл 30 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу денег с банковского счёта. В полицию обратился 78-летний местный житель – он сообщил, что неизвестный похитил его средства.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 47-летний житель Поронайска. Как выяснилось, мужчина находился в квартире заявителя, где они вместе распивали спиртные напитки. Когда продукты и алкоголь закончились, пенсионер передал свою банковскую карту знакомому и сообщил пин-код, чтобы тот сходил в магазин. Воспользовавшись ситуацией, подозреваемый снял с чужого счёта деньги в ближайшем банкомате. Затем вернулся в квартиру с продуктами и отдал карту владельцу, но о снятии средств не сказал. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.

Сумма ущерба составила 30 000 рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с банковского счёта. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.