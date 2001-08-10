В Долинске за коррупционное нарушение при найме сотрудника наказали руководителя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Долинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установили, что руководитель одного из бюджетных учреждений заключил трудовой договор с бывшим муниципальным служащим, но не направил уведомление о его трудоустройстве предыдущему работодателю в установленный законом срок. Это обязательное требование антикоррупционного законодательства – работодатель обязан сообщать о приёме на работу бывших госслужащих в течение определённого периода.
В отношении должностного лица возбудили дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ. Мировой судья судебного участка №4 вынес постановление о назначении штрафа в размере 20 тысяч рублей. Также по представлению прокуратуры ответственное должностное лицо учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, нарушение выявили в ходе планового надзора. Работодатель не исполнил обязанность по уведомлению прежнего нанимателя, что является нарушением антикоррупционных норм. Штраф уже оплачен, дисциплинарное взыскание учтено при оценке деятельности руководителя. Прокуратура напоминает всем работодателям: при приёме на работу бывших государственных и муниципальных служащих необходимо в десятидневный срок направлять уведомление по последнему месту их службы. Несоблюдение этого правила влечёт административную ответственность.
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