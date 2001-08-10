Житель Южно-Сахалинска украл мопед и катался на нём пока не устал
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В полицию Южно-Сахалинска обратилась местная жительница с заявлением о пропаже мопеда иностранного производства, который стоял у подъезда её дома. Оперативники быстро вышли на след – подозреваемым оказался житель областного центра.
Как выяснилось, мужчина гулял по ночному городу с приятелем, увидел мопед у крыльца многоквартирного дома и решил похитить. Он сказал другу, что это его собственность, и попросил помочь завести транспорт. После успешного запуска приятели катались по улицам, а когда устали, разъехались по домам. Похищенный мопед подозреваемый оставил у своего дома – там его и нашли полицейские.
Сумма ущерба превысила 40 000 рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, мопед изъяли и вернут владелице после завершения следственных действий.
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