Тихоокеанское
информационное агентство
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12:30, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Южно-Сахалинска украл мопед и катался на нём пока не устал

Житель Южно-Сахалинска украл мопед и катался на нём пока не устал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В полицию Южно-Сахалинска обратилась местная жительница с заявлением о пропаже мопеда иностранного производства, который стоял у подъезда её дома. Оперативники быстро вышли на след – подозреваемым оказался житель областного центра.

Как выяснилось, мужчина гулял по ночному городу с приятелем, увидел мопед у крыльца многоквартирного дома и решил похитить. Он сказал другу, что это его собственность, и попросил помочь завести транспорт. После успешного запуска приятели катались по улицам, а когда устали, разъехались по домам. Похищенный мопед подозреваемый оставил у своего дома – там его и нашли полицейские.

Сумма ущерба превысила 40 000 рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, мопед изъяли и вернут владелице после завершения следственных действий.

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