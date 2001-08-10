Браконьеры из Корсакова добыли в лагуне Буссе трепанга на 950 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Корсаковский городской суд вынес приговор двум жителям Сахалинской области, признав их виновными по части 3 статьи 256 УК РФ – незаконная добыча водных биологических ресурсов.
Суд установил, что обвиняемые организовали преступную группу для незаконного вылова биоресурсов. В феврале 2026 года они с помощью водолазного снаряжения добыли на особо охраняемой территории – в акватории озера природного парка «Лагуна Буссе» – 705 экземпляров дальневосточного трепанга. Сумма ущерба превысила 950 тысяч рублей. Браконьеров задержали на месте сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, а весь выловленный трепанг выпустили обратно в естественную среду обитания.
В суде подсудимые полностью признали вину. Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил каждого из них к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком от одного года до двух лет. Также суд конфисковал в доход государства водолазное снаряжение, использованное при совершении преступления – его общая стоимость составила более 270 тысяч рублей.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, приговор уже вступил в законную силу. В ведомстве отметили, что незаконный вылов трепанга на особо охраняемых территориях наносит серьёзный ущерб экосистеме и пресекается на месте. Судебная практика по таким делам становится более жёсткой: конфискация орудий промысла и условные сроки призваны предотвратить повторные нарушения и сохранить популяцию ценных морских обитателей.
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