Водитель Toyota Rav4 не уступил дорогу мотоциклу на перекрестке в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Авария случилась 8 сентября 2026 года в 9:50 на нерегулируемом перекрёстке улиц Родниковая и 2-я Красносельская.
По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Toyota Rav4 двигался по улице Родниковой в северном направлении и при повороте налево не уступил дорогу мотобайку Sharmax Tour Enduro, который ехал в восточном направлении по улице 2-я Красносельская. В результате столкновения 49-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и медики. Обстоятельства случившегося устанавливаются: проверяют скорость движения обоих транспортных средств перед столкновением, наличие видимости на перекрёстке, а также соблюдение водителем Rav4 правил поворота налево. Информация о госпитализации мотоциклиста уточняется.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту ДТП проводится проверка. Специалисты изучат техническое состояние обоих транспортных средств и все обстоятельства манёвра. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости уступать дорогу при повороте налево и соблюдать осторожность на нерегулируемых перекрестках.
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