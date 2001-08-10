В селе Сокол 14-летний подросток опрокинул мотобайк и пострадал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Авария случилась 8 сентября 2026 года в 21:45 на улице Путевой в районе дома 12 в селе Сокол.

По предварительным данным, 14-летний подросток, не имея права на управление транспортным средством, двигался на мотобайке «Regal Raptor» в южном направлении, не справился с управлением и опрокинул мотоцикл на проезжей части. В результате ДТП сам водитель получил телесные повреждения – информация о характере травм и госпитализации уточняется.

В отношении матери подростка сотрудники ДПС составили административный материал за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Штраф за это нарушение составляет 30 000 рублей. Также решается вопрос о привлечении родителя к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, включая обстоятельства, при которых подросток получил доступ к мотобайку. Родителям напоминают: передача транспортного средства несовершеннолетнему без прав – грубое нарушение, которое может привести к тяжёлым последствиям и наказывается крупным штрафом. Расследование продолжается.