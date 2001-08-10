На Сахалине заключённый организовал доставку наркотиков в колонию через интернет и почту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Смирныховский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого жителя Южно-Сахалинска, который отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима в поселке Смирных.

Мужчину признали виновным в незаконной пересылке наркотических средств в значительном размере. Как установил суд, осуждённый с помощью мобильного телефона приобрёл наркотики в интернете и организовал их пересылку почтовой связью на адрес исправительного учреждения ИК-2 УФСИН России по Сахалинской области. Однако сотрудники колонии пресекли незаконные действия и изъяли наркотические средства.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя и наличие неотбытого наказания по предыдущему приговору, назначил подсудимому 9 лет лишения свободы. Первые 2 года 7 месяцев 3 дней осуждённый проведёт в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии особого режима.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, приговор уже вступил в законную силу. В ведомстве отметили, что это не первый случай попытки доставки запрещённых веществ в учреждения УФСИН, и такие преступления пресекаются на стадии планирования.