На Сахалине заключённый организовал доставку наркотиков в колонию через интернет и почту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Смирныховский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого жителя Южно-Сахалинска, который отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима в поселке Смирных.
Мужчину признали виновным в незаконной пересылке наркотических средств в значительном размере. Как установил суд, осуждённый с помощью мобильного телефона приобрёл наркотики в интернете и организовал их пересылку почтовой связью на адрес исправительного учреждения ИК-2 УФСИН России по Сахалинской области. Однако сотрудники колонии пресекли незаконные действия и изъяли наркотические средства.
Суд, учитывая позицию государственного обвинителя и наличие неотбытого наказания по предыдущему приговору, назначил подсудимому 9 лет лишения свободы. Первые 2 года 7 месяцев 3 дней осуждённый проведёт в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии особого режима.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, приговор уже вступил в законную силу. В ведомстве отметили, что это не первый случай попытки доставки запрещённых веществ в учреждения УФСИН, и такие преступления пресекаются на стадии планирования.
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