В Приморье браконьер убил и расчленил краснокнижного тигра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Хасанского муниципального округа, обвиняемого в незаконной добыче и попытке продажи амурского тигра, занесенного в Красную книгу РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По версии следствия, в период с марта по сентябрь 2025 года обвиняемый вместе с сообщниками выследил дикого амурского тигра в лесу Хасанского района. Браконьеры выстрелили в редкого хищника из нарезного охотничьего карабина «Сайга МК». От полученных ранений животное скончалось на месте.
Чтобы сокрыть следы преступления и заработать на редкой добыче, фигуранты отделили от тела убитого тигра лапы и челюсти. Впоследствии обвиняемый перевозил фрагменты туши и пытался найти покупателя для их нелегальной реализации.
Уголовные дела в отношении еще двоих участников преступной группы выделены в отдельное производство. Помимо уголовного наказания, фигуранту придется возместить колоссальный вред, причиненный окружающей среде: надзорное ведомство предъявило браконьеру гражданский иск на сумму более 1 миллиона рублей. Материалы уголовного дела направлены в Надеждинский районный суд для рассмотрения по существу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:42 Сегодня На Сахалине прокуратура добилась выплаты долга по зарплате 64 работникам
10:28 Сегодня В Малокурильское автомобиль столкнулся с мотоциклом
09:27 Сегодня Двое сахалинцев выплатят 1,6 миллиона рублей за добычу гребешков
09:18 Сегодня С сегодняшнего дня водители могут в Махе показывать права автоинспекторам
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
15:27 3 Сентября День Победы над Японией отметили в Южно-Сахалинске военным парадом и возложением цветов
12:02 4 Сентября Жительница Южно-Сахалинска обворовала магазин спорттоваров и алкомаркет
14:17 3 Сентября Сахалинцам напомнили о правилах утилизации батареек и ртутьсодержащих ламп
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
15:54 12 Августа Владимир Путин впервые за 13 лет прибыл в Сахалинскую область
Выбор редакции
- 11:13 Сегодня В Южно-Сахалинске открылись новые корты и секции для занятий спортом
- 11:22 Вчера Жители Южно-Сахалинска выбирают подъезд образцового содержания
- 10:52 4 Сентября В городском парке Южно-Сахалинска за год выпили более 140 тысяч стаканов минеральной воды
- 14:17 3 Сентября Сахалинцам напомнили о правилах утилизации батареек и ртутьсодержащих ламп
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?