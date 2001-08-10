В Приморье браконьер убил и расчленил краснокнижного тигра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Хасанского муниципального округа, обвиняемого в незаконной добыче и попытке продажи амурского тигра, занесенного в Красную книгу РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, в период с марта по сентябрь 2025 года обвиняемый вместе с сообщниками выследил дикого амурского тигра в лесу Хасанского района. Браконьеры выстрелили в редкого хищника из нарезного охотничьего карабина «Сайга МК». От полученных ранений животное скончалось на месте.

Чтобы сокрыть следы преступления и заработать на редкой добыче, фигуранты отделили от тела убитого тигра лапы и челюсти. Впоследствии обвиняемый перевозил фрагменты туши и пытался найти покупателя для их нелегальной реализации.

Уголовные дела в отношении еще двоих участников преступной группы выделены в отдельное производство. Помимо уголовного наказания, фигуранту придется возместить колоссальный вред, причиненный окружающей среде: надзорное ведомство предъявило браконьеру гражданский иск на сумму более 1 миллиона рублей. Материалы уголовного дела направлены в Надеждинский районный суд для рассмотрения по существу.