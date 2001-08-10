48-летний рецидивист похитил 5,5 тысячи рублей из кармана собутыльника в Томари

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники ОМВД России «Томаринский» оперативно раскрыли кражу денежных средств. 3 сентября 2026 года в дежурную часть поступило заявление от 64-летнего местного жителя, который сообщил, что во время драки у него похитили деньги.

В результате оперативной работы полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 48-летний житель города Томари.

По версии следствия, в ходе совместного распития спиртных напитков между заявителем и фигурантом произошёл словесный конфликт, переросший в драку. В процессе потасовки подозреваемый незаметно для потерпевшего изловчился, залез в его карман и вытащил оттуда денежные средства в размере 5 550 рублей.

Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого часть похищенных денег, остальное злоумышленник потратил по своему усмотрению.

Следственным отделом ОМВД России «Томаринский» возбуждено уголовное дело по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, находившейся при потерпевшем. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материал подготовлен на основе предварительных данных.