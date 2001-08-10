Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу прицепа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники полиции раскрыли кражу прицепа, который стоял у дома по улице Железнодорожной. Подозреваемый несколько дней подряд проезжал мимо и замечал транспортное средство – оно выглядело бесхозным. В один из дней мужчина решил проверить его состояние: убедился, что колёса и крепления исправны, зацепил прицеп к своему автомобилю и скрылся в неизвестном направлении. В дальнейшем он использовал похищенное в личных целях – до тех пор, пока полицейские не установили его местонахождение. Сумма ущерба составила 95 000 рублей.

Похищенный прицеп изъяли и вернули законному владельцу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, мужчину задержали оперативно – сотрудники уголовного розыска вычислили его по маршрутам передвижения. Расследование продолжается, полиция проверяет, не причастен ли подозреваемый к другим аналогичным преступлениям. Правоохранители напоминают: оставляя имущество без присмотра, стоит фиксировать его на фото или видео, а при обнаружении пропажи сразу обращаться в полицию.