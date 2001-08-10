В Аниве внук украл банковскую карту у 71-летней бабушки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Аниве сотрудники полиции раскрыли кражу денежных средств с банковской карты – подозреваемым оказался 35-летний ранее судимый местный житель, который похитил карту у собственной 71-летней бабушки. Мужчина знал, где женщина хранит картхолдер, и был в курсе ПИН-кода, так как раньше неоднократно совершал покупки для неё. Чтобы завладеть картой, он сказал родственнице, что на улице её ждёт знакомая. Когда пенсионерка вышла из квартиры, злоумышленник взял карту из картхолдера и скрылся.
В дальнейшем фигурант использовал похищенную кредитную карту для оплаты собственных покупок – пользовался ею до тех пор, пока банк не заблокировал счёт. Общая сумма ущерба составила 7 000 рублей. По факту кражи с банковского счёта возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
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