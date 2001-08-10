Подросток из Корсакова повредил дверь туалетного модуля в городском парке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Корсакова установила подростка, который повредил муниципальное имущество в городском парке. В дежурную часть отдела МВД России «Корсаковский» обратился ведущий инженер парка с заявлением о том, что неизвестный сломал пластиковую дверь туалетного модуля.

Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след нарушителя – им оказался 14-летний местный житель. Как выяснилось, подросток гулял в парке с друзьями и решил проверить дверь на прочность – с силой ударил по ней футбольным мячом, после чего на конструкции появились вмятины и трещины. Виновник сразу покинул место происшествия.

В отношении законного представителя несовершеннолетнего составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ – неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Все материалы передали в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая рассмотрит дело и примет решение о дальнейших мерах.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, с самим подростком провели профилактическую беседу: ему разъяснили недопустимость подобных действий и напомнили об уголовной ответственности, которая может наступить при повторных правонарушениях.